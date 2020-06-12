Не спрятаться: Руни Мара пытается скрыть свое положение от папарацци

12.06.2020, 16:50, Разное

Актриса, снимавшаяся в таких фильмах как “Лев” и “Девушка с татуировкой дракона”, известна не только своими ролями, но и желанием оградить личную жизнь от прессы всеми возможными способами. В этом Руни всецело поддерживает и ее возлюбленный Хоакин Феникс. Несмотря на то, что актеры вместе уже несколько лет и спокойно выходят вместе на красную дорожку, друг о друге они в интервью практически никогда не говорят и личные новости не комментируют. Без комментариев осталось и заявление американского издания Page Six, о том, что Руни находится в положении: в середине мая на сайте этого портала появилась новость о то, что Мара и Феникс впервые станут родителями.

Примерно в это же время актриса начала носить одежду еще более свободного кроя, чем обычно, скрывая от папарацци фигуру за просторными балахонами и свитшотами. Однако, по-видимому, настал тот момент, когда спрятать изменившиеся формы уже нельзя — его и улучили вездесущие репортеры, которые сфотографировали Руни во время прогулки. Несмотря на то, что актриса старалась прикрыть живот большой сумкой с покупками, ее фото, что называется, оказались красноречивее любых слов.

Руни Мара на прогулке

Напомним, Руни Мара и Хоакин Феникс познакомились в 2013 году на съемочной площадке мелодраматической истории “Она”, а встречаться начали спустя три года – после совместных съемок в фильме Гарта Дэвиса “Мария Магдалина”. По признанию Феникса, он долгое время был уверен, что противен Маре. Впоследствии оказалось, что симпатия Хоакина была взаимной и Руни просто стеснялась проявлять свои чувства:

Она единственная, кого я когда-либо искал в интернете. Мы долгое время были просто друзьями, писали друг другу имейлы. Раньше я никогда этого не делал – не общался с понравившейся мне девушкой онлайн и не гуглил ее.

В июле прошлого года Us Weekly сообщил, что влюбленные обручились – Руни неоднократно была замечена с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, однако эта информация до сих пор не получила подтверждения.

Ранее Руни на протяжении шести лет встречалась с режиссером Чарли МакДауэллом, но когда пара перестала появляться вместе продолжительное время, СМИ сделали вывод об их расставании – что и подтвердилось впоследствии. Хоакин лишь признавался в интервью, что в его жизни никогда не было трагических расставаний.

Руни Мара и Хоакин Феникс