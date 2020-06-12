В Таджикистане дали 20 лет тюрьмы экстрадированному из Австрии оппозиционеру

12.06.2020, 16:40, Новости дня

Верховный суд Таджикистана приговорил к 20 годам лишения свободы экстрадированного из Австрии оппозиционера Хизбулло Шовализоду, пишет таджикская служба Радио Свобода.

Шовализода обвинялся в участии в деятельности экстремистского сообщества (часть 3 статьи 307) и государственной измене (статья 305) Уголовного кодекса Таджикистана. Таджикские власти утверждают, что он вместе с членами запрещенной в стране Партии исламского возрождения (ПИВТ) якобы прошел военно-диверсионную подготовку за пределами страны.

В Верховном суде комментировать вердикт отказались, ссылаясь на гриф “секретно”. Отец осужденного рассказал, что видел сына в СИЗО Душанбе только один раз: о приговоре ему сообщили по телефону.

“В среду позвонил следователь и сообщил, что моего сына осудили на 20 лет. Никого из родных на заседание суда не приглашали, мы даже не знаем, в чем его обвиняют”, – сказал он.

Хизбулло Шовализода прилетел в Австрию полтора года назад и попросил убежища, но австрийские власти отказали ему в нем. 22 января 2020 года его арестовали. 2 марта таджикская оппозиция за рубежом собралась в Вене в знак протеста против возможной экстрадиции оппозиционера в Таджикистан. Они заявили, что на родине его могут подвернуть пыткам, а суд может вынести в отношении него несправедливое решение. Несмотря на эти протесты, в марте Шовализоду экстрадировали в Таджикистан.

В сентябре 2019 года Польша также выслала в Таджикистан члена запрещенной в Таджикистане “Группы 24” Мустафо Хаётова. Представители организации заявляли о возможных пытках, которые ждут Хаётова на родине, но потом оппозиционер в видеобращении заявил, что его помиловали.

При этом в 2019 году Беларусь не выдала Душанбе таджикского журналиста и оппозиционера Фархода Одинаева, задержанного на литовско-белорусской границе. Власти Таджикистана объявили 42-летнего Одинаева в розыск по подозрению в причастности к ПИВТ.

В 2014 году в Таджикистане объявили экстремистским основанное в Москве политическое движение “Группа 24″ (его лидера убили в 2015-м), а через год террористической организацией была признана “Партия исламского возрождения Таджикистана” (ПИВТ). Представители этих двух организаций нередко подвергаются преследованию в Таджикистане.