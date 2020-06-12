Лукашенко заявил, что сам поручил проверить “Белгазпромбанк”. Им около 20 лет руководил претендент на пост президента Виктор Бабарико

12.06.2020, 16:40, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проверка работы “Белгазпромбанка” проводится по его поручению. 11 июня в банке прошли обыски, задержаны 15 человек, сообщает государственное агентство БелТА. Около 20 лет “Белгазпромбанком” руководил Виктор Бабарико – претендент на президентский пост на грядущих выборах.

Лукашенко заявил, что пока не знает, что происходит в банке, “в нюансы не погружен”, но поручил проверку председателю Комитета госконтроля – и “финансовая милиция этим занимается”.

Президент не назвал имени Виктора Бабарико, однако о том, что он говорил именно о нем, можно судить по бывшей должности экс-председателя правления банка, которую озвучил Лукашенко: “Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня? Ты был руководителем, они у тебя – заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет”.

“Этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет”, – выразился Лукашенко.

Белорусский президент рассказал, что силовики “работали по этому банку и по ним с 2016 года” и якобы обнаружили вывод денег, зарубежные счета и собственность на Кипре. “В Латвии счета, в Лондоне. Но иностранцы информацию нам предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы”, – пояснил действующий президент.

Лукашенко заявил, что Бабарико решил баллотироваться в президенты, чтобы “стать узником совести”. “Чего полез – потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет”, – сказал Лукашенко.

По делу “Белгазпромбанка” задержаны около 15 человек, которые, как заявил президент, “все рассказывают”: “Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись”.

“И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой “лукашенковской диктатуре” он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался. Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем”, – продолжил президент.

Лукашенко пообещал, что по результатам расследования для анализа документов в Беларусь будут приглашены Интерпол и зарубежные специалисты.

В четверг 11 июня в “Белгазпромбанке” прошли обыски по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и по легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.

В этот же день на пресс-конференции Виктор Бабарико заявил, что “Белгазпромбанк” проходил многочисленные международные аудиты и аудиты белорусских компаний, подвергался анализу со стороны ревизионных компаний наших акционеров, проходил проверку Национального банка. “Последняя внеплановая проверка закончена в январе 2020 года. Ни одна из этих проверок не обнаружила никаких существенных замечаний к деятельности банка, которые могли бы быть причиной сегодняшних действий в том числе к сотрудникам банка. Действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер. Я это не утверждаю, но логика может быть”, – сказал бывший глава правления банка.

12 июня стало известно, что Национальный банк Беларуси вводит свою администрацию по управлению “Белгазпромбанком”.

“Белгазпромбанк” действует в Беларуси с 1990 года. Его основные акционеры – “Газпром” и “Газпромбанк”, им принадлежит по 49,8% акций банка.

Виктор Бабарико возглавлял “Белгазпромбанк” с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Беларуси.