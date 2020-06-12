«Пусть смеются над нами! Мы останемся романтиками и великими мечтателями»

12.06.2020, 16:30, Разное

50 лет назад умер Александр Керенский. Что мы знаем о нем — рассказывает автор книги «Товарищ Керенский» Борис Колоницкий.

ОТ РЕДАКЦИИ

Что мы, прошедшие советскую (а теперь уже — и не советскую) школу, знаем об этом человеке? Кто он? Сын директора провинциальной гимназии, которую закончил Ленин (два выпускника — премьеры Российского правительства; факт, конечно, не рядовой), адвокат (не самый вроде бы известный), участник политических процессов, депутат Госдумы (кто подскажет с ходу, за что и против чего выступал, какие законопроекты предлагал?). И что, действительно не было более ярких, более популярных, более заслуживших? Положительные какие-нибудь качества у него все-таки ведь были?

Оратор? Публицист, судя по позднейшим книгам, вроде бы средненький. Обычный, серенький человек? Может быть, первый в современной истории, так стремительно выброшенный к высотам власти? И не совладавший с этой властью?

Ладно — министр юстиции. Ладно — премьер. Но — военный министр (воюющей державы!), кажется, первый в истории РФ — абсолютно штатский человек (был, правда, Гучков, но абсолютно штатским его, наверное, все-таки не назовешь). Его запомнившийся облик — в полувоенном френче, а не в «бабочке» адвоката. Но армия его, во всяком случае, кажется, принимала, нет?

Как на его судьбу (и судьбу страны) повлияли его личные качества? Позер? Болтун? Нерешительный и непоследовательный истерик?

Жестоким властолюбцем он же не был? Хотя бы Ленина того же, с десятком сообщников, повесил бы — под бурные аплодисменты — и все.

Как и почему так быстро сложился культ личности этого человека? Кто и зачем формировал этот культ? И как быстро он растерял свой «кредит доверия»! Пожалел ли кто о нем?

А что он мог сделать? Если оказался между Корниловым и Лениным? Могла ли история РФ сложиться по-другому, если бы «другим» оказался он, или — «другой» на его месте? Что от него осталось нам?

Эти вопросы мы передали профессору Европейского университета в Санкт-Петербурге Борису Колоницкому.

КАРТОЧКА ЭКСПЕРТА

Борис Колоницкий — профессор Европейского университета, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института РАН, автор книги «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа "вождя народа"».

Керенскому не повезло с историографией, не жаловали его ни коммунистические, ни антикоммунистические авторы. В известной степени сам политик внес вклад в создание собственных негативных образов: всю долгую жизнь он посвятил созданию своей версии истории революции. Его книги воспоминаний представляли собой череду парадных и романтических автопортретов героя революции, но произведения такого рода легко поддаются пародированию, шаржированию, окарикатуриванию, чем и воспользовались его оппоненты.

Они не смогли разглядеть подлинного Керенского, который умел быть жестким, циничным и расчетливым, скрывавшим эти качества под маской восторженного героя революции.

Александр Керенский. Фото: РИА Новости

Есть и другие причины, которые затрудняют понимание Керенского, а значит, и понимание революции. Выражение «историю пишут победители» не всегда справедливо, побежденные порой представляют вполне конкурентные версии прошлого. В РФ стоят памятники вождям и героям Гражданской войны, к монументам красных прибавляются и памятники белым; красная и белая версии истории имеют своих наследников, некоторые аналитики видят в этом попытку «национального примирения», хотя многих объединяет лишь несогласие примирение искать. Но сложно представить появление памятника человеку, который неудачно, хотя и искренне пытался предотвратить гражданскую войну.

А ведь современники в 1917 году считали его идеальным министром. «Нужный человек на нужном месте» — так называли Керенского люди разных взглядов, например, писательница Гиппиус и консервативный политик Шульгин. И даже Николай II 8 июля записал в дневнике:

«Этот человек положительно на своем месте в нынешнюю минуту. Чем больше у него власти, тем будет лучше».

Что они имели в виду? Какие качества?

Этика «политического адвоката» требовала и защищать клиента, и публично отстаивать его убеждения, каждый дореволюционный процесс был для Керенского битвой с режимом. Такой подход мог снижать шансы обвиняемых на смягчение приговора, но политические обвиняемые разных мастей, в том числе и некоторые большевики, желали именно Керенского видеть своим защитником.

Керенский в Матросском университете. Фото: РИА Новости

И в Думе Керенский, лидер партии «трудовиков», играл ту же роль «народного трибуна», обличающего власть. Его речи казались митинговыми, агитационными, они были адресованы не депутатам и министрам, а единомышленникам. Выступления провоцировали скандалы, становились «информационным поводом», о Керенском писали газеты. Он стал самым известным из левых депутатов, самым левым из известных.

Такая тактика используется оппозицией повсюду, но в РФ после 1905 года страна только превращалась в конституционную монархию. Дума участвовала в законодательной работе и разработке бюджета, депутаты приобретали опыт взаимодействия с бюрократами. Но лишь император назначал и увольнял министров. Отсутствие же ответственного перед парламентом министерства порождает безответственность оппозиции:

легко укреплять авторитет, критикуя исполнительную власть, можно выдвигать любые предложения, не думая о том, что их придется выполнять.

После Февраля Керенский стал министром юстиции Временного правительства и одновременно заместителем председателя Исполкома Петроградского совета, то есть зримо олицетворял «двоевластие», сам себя именовал «заложником». Такая позиция таила немалые опасности, но она и создавала уникальные возможности. Основу послереволюционной власти составляло соглашение «живых сил страны» — умеренных социалистов (меньшевиков и социалистов-революционеров) и либералов (конституционно-демократической партии и части предпринимателей), которых первоначально поддерживали и консерваторы. Керенский пояснил о своей принадлежности партии социалистов-революционеров (эсеров), которая стала самой крупной по численности партией, побеждала на выборах местных органов власти, а затем получила наибольшее число голосов в Учредительном собрании. Авторитет Керенского способствовал популярности партии, но многие старые эсеры не без подозрения относились к новичку, да и сам Керенский отнюдь не являл собою пример дисциплинированного члена партии.

Фото: РИА Новости

Неудивительно, что Керенского назвали «демократом недемократическим» — он готов был бороться за демократию, но опыта практического строительства демократических организаций у него не было (а у кого он был, этот опыт?).

Впоследствии отсутствие своей партийной машины, недостаток проверенных политических кадров определили многие неудачи Керенского. Однако на первом этапе революции репутация «непартийного» и «надпартийного» политика позволяла ему создавать, поддерживать, воссоздавать соглашение между «демократией» (умеренными социалистами) и «буржуазией» (либералами), которое удерживало революционную страну от скатывания в гражданскую войну.

Эта позиция соответствовала и наивным настроениям масс, политизирующихся весной 1917 года. Лозунг «в единении сила» был одним из самых популярных, восторженные неофиты политической жизни требовали преодоления «партийного эгоизма». Люди с энтузиазмом радовались «воскрешению России», такое эйфорическое, «пасхальное» настроение не разделяли в большинстве своем политики: для умеренных социалистов революция была все же «буржуазной», требующей углубления, а для либералов и консерваторов революция изначально была чрезмерно радикальной. Керенский же и в своем восторженном отношении к революции соответствовал эйфорическим массовым ожиданиям.

«В противовес замедленному политическому пульсированию Милюкова, политический пульс Керенского бился лихорадочно. Но революционные эпохи — эпохи массовых истерий и психологических эпидемий, и вожаки толпы должны быть психологической плотью от плоти ее — легко и весело заражаться и заражать других безудержною силою страсти, действующей в шорах. Такие вожаки нередко прирожденные актеры, сознательно или бессознательно ищущие дорогу к сердцам окружающих театральностью, даже ходульностью слова и жеста.

Такого «актерства» было много и в Керенском, что не мешало ему изливать самого себя, свое подспудное глубочайшее духовное существо в видимых формах искусственности и актерства».

Так писал о Керенском лидер эсеров Виктор Чернов.

В мае 1917 года, когда после Апрельского кризиса, было сформировано новое Временное правительство, Керенский, сугубо штатский человек, никогда не служивший в армии, не интересовавшийся военными вопросами, стал военным и морским министром, возглавил вооруженные силы страны во время грандиозного мирового конфликта.

Керенский приветствует войска перед отправкой на фронт. Фото: РИА Новости

Вот только один «рабочий день» нового министра.

26 мая в Большом театре состоялся грандиозный митинг-концерт, идея которого принадлежала выдающемуся дирижеру и музыканту Кусевицкому. Главной звездой должен был стать Керенский.

Утром экстренный поезд доставил министра из Петрограда. Вокзальная площадь была заполнена многотысячной толпой, а на перроне Керенского встречал огромный почетный караул: все военные училища и полки Москвы прислали по взводу. Представитель Совета обратился к «вождю русской армии», тот ответил. После обмена речами и многократного исполнения «Марсельезы» Керенский расположился в автомобиле, покрытом венками из красных роз… Юнкер московской школы прапорщиков вручил Керенскому свои боевые награды — министр расцеловал его… Толпы людей встречали министра, люди сопровождали автомобиль, он приветствовал горожан, вслед за ним гремели крики «Ура!», «Да здравствует Керенский!». Журналист писал:

«Это зрелище, этот маленький человек, вознесенный над толпами и повелевающий массами… силою одного лишь своего пламенного слова — в этом есть что-то классическое, что-то близко напоминающее не только революционные времена Франции, но и век Перикла, первого гражданина, "диктатора духа Эллады"».

В московском Совете Керенский выступил перед депутатами, а затем, выйдя на балкон, обратился к огромной толпе, которая встретила его шумной овацией. После этого министр направился в Городскую думу, где обменялся речами с московскими гласными. Затем состоялась беседа с прокурором Московской судебной палаты, смотр чинам арсенала Кремля, посещение университета и штаба военного округа. И вновь толпы приветствовали Керенского и требовали произнесения речей. Лишь к пяти часам вечера министр прибыл в Большой театр.

За дирижерский пульт встал Кусевицкий. Оркестр три раза сыграл «Марсельезу», затем прозвучала увертюра из оперы Россини «Вильгельм Телль». Бальмонт читал свои стихи и произнес соответствующую моменту речь. Хор исполнил гимн Гречанинова «Да здравствует Россия, свободная страна», который был повторен три раза. Дважды хор спел «Эй, ухнем!» (в обработке Глазунова). После этого прозвучала увертюра «Робеспьер».

Наконец вышел Керенский, его выступление постоянно прерывалось взрывами аплодисментов.

Завершая речь, министр воскликнул: «Пусть смеются над нами! Мы останемся романтиками и великими мечтателями».

Фото: МАММ / МДФ

Оратора забросали красными розами, Керенский долго кланялся на все стороны, театр гремел аплодисментами. Британский дипломат Локкарт, сидевший в ложе, так вспоминал впоследствии:

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЛОККАРТА

Окончив речь, он в изнеможении упал назад, подхваченный адъютантом. При свете рампы его лицо казалось мертвенно-бледным. Солдаты помогли ему спуститься со сцены, пока в истерическом припадке вся аудитория повскакала с мест и до хрипоты кричала «ура». Жена какого-то миллионера бросила на сцену свое жемчужное ожерелье. Все женщины последовали ее примеру. И град драгоценностей посыпался из всех уголков громадного здания. В соседней со мной ложе генерал Вогак, человек, прослуживший всю свою жизнь царю и ненавидящий революцию больше чумы, плакал, как ребенок. Это было историческое зрелище, вызвавшее более сильную эмоциональную реакцию, чем любая речь Гитлера и других ораторов, когда-либо слышанных мною. Речь продолжалась два часа. Ее действие на Москву и всю Россию продолжалось два дня.

Новый военный министр провозгласил необходимость установления «дисциплины долга», основой которой было сознательное выполнение приказов «солдатом гражданином». «Декларация прав солдата», подписанная Керенским, усиливала власть командиров, но сохраняла солдатские комитеты, регламентируя их деятельность. Для большинства генералов, для консервативных и либеральных политиков этого было явно недостаточно, комитетчики тоже не были довольны ограничением их прав, но все они не спешили критиковать Керенского публично, когда он готовил российскую армию к наступлению.

Подготовка этой грандиозной операции расколола страну, и отношение к ее организатору стало важнейшим политическим индикатором. Если до мая большевики воздерживались от пропагандистских атак на популярного Керенского, то теперь он стал для них олицетворением классового врага, все чаще министра критиковали и другие радикалы — меньшевики-интернационалисты, левые эсеры, анархисты, пацифисты. Сторонники же наступления, придерживавшиеся разных политических взглядов, от умеренных социалистов до консерваторов, прославляли Керенского, находя новые риторические приемы и визуальные образы. Это бурное культурное творчество, ставшее следствием острой политической борьбы, привело к созданию настоящего культа «вождя революционной армии», а затем и культа уникального «вождя народа».

Многие «наработки» этого времени использовали впоследствии большевики, создавая культы своих вождей — Ленина, Троцкого, Сталина.

ПРОДОЛЖЕНИЕ