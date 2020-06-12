 

Родившая Рапунцель из “Дома-2” о своем состоянии: Не спала всю ночь

12.06.2020, 16:30, Разное

Звезда популярного телепроекта поведала, что уже на следующий день после рождения дочери смогла спокойно передвигаться. Сейчас Рапунцель восстанавливается и набирается сил. Участница “Дома-2” выполняет физические упражнения, чтобы привести себя в форму.

В своем инстаграм-аккаунте Ольга призналась, что с мужем Дмитрием не спала всю ночь. Родители не могут налюбоваться наследницей. “Какая же она лапочка. Малышка так вкусно пахнет”, – поделилась с подписчиками участница реалити-шоу “Дом-2”.

Напомним, о предстоящем пополнении в семье Рапунцель и Дмитриенко стало известно в ноябре прошлого года. Сначала звезда хотела скрыть от телезрителей и других участников стройки интересное положение, однако вскоре окружающим удалось разгадать ее тайну.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 11:59 PDT

Отметим, в последние дни перед родами Ольга делилась всеми подробностями с поклонниками. Вместе со звездой в роддом отправились и телевизионщики. Накануне важного события Рапунцель успокаивала себя тем, что у нее уже есть опыт – девушка воспитывает дочь Василису.



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