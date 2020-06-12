Опубликовано видео проекции российского триколора на стены Нижегородского кремля

12.06.2020, 16:08, Новости дня

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил граждан с Днем РФ и рассказал о подарке для нижегородцев – «крутой подсветке» Кремля.

«Друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем России! Как подарок всем нижегородцам в этот день сделали крутую подсветку Кремля – посмотрите! Процветания нашей стране!» – написал Никитин на своей странице в Instagram, опубликовав видео с проекцией российского триколора.

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Публикация от Глеб Никитин (@gsnikitin) 12 Июн 2020 в 4:55 PDT

«В этот день важно напомнить, что близится знаковое для РФ событие. Голосование за поправки в Конституцию. Поправки идеологические. Они делают Конституцию не сухим и формальным документом, а настоящей уникальной идеологией, квинтэссенцией духа нашей страны. Сегодняшняя Конституция – очень добротный и качественный памятник государственного права. Но руку на сердце положа – она могла бы быть Конституцией любой страны. А новая редакция – это узнаваемо. Это действительно Россия», – добавил глава региона.

Он напомнил, что голосование в Нижегородской области может быть осуществлено онлайн на портале госуслуг, что говорит о «высочайшем уровне доверия к компетенциям региона – и организационным, и технологическим». «Проголосовать можно максимально безопасно для здоровья», – отметил он.

«Убежден, что для любого гражданина страны, который хоть что-то хочет требовать от власти, не участвовать в таком событии просто нельзя. Стыдно. Лет через 10, когда дети спросят, голосовал ли ты за Конституцию в 2020, нельзя ответить «нет» или начать прятать глаза… Но решать вам. Еще раз с праздником! С Днем России!» – добавил губернатор.

День РФ отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День РФ на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям РФ – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Президент Владимир Путин в пятницу, 12 июня, принял участие в приуроченной ко Дню РФ торжественной церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе. Он поздравил россиян и проживающих за рубежом соотечественников с праздником. Глава государства отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, РФ добьется новых успехов в созидании и развитии.