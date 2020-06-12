 

Формула-1. Гран-при России могут перенести на октябрь

12.06.2020, 16:00, Новости дня

Российский этап "Формулы-1" может быть передвинут в календаре на октябрь. Изначально Гран-при РФ запланирован на 25-27 сентября в Сочи.

Пандемия коронавируса вновь внесла изменение в календарь "Формулы-1". Отменены три этапа в Азербайджане, Сингапуре и Японии. Пришлось заново менять расписание этапов.

Как сообщает РИА Новости, сочинский этап может быть передвинут с конца сентября на октябрь. В Германии могут пройти сразу два этапа. Рассматривается вопрос об отмене этапов в США, Мексике и Бразилии — странах, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.



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