Девять областей Украины не соответствуют условиям второго этапа ослабления карантина

12.06.2020, 15:49, Новости дня

По состоянию на 12 июня условиям второго этапа ослабления карантина не соответствуют девять областей Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни и Закарпатье, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

По той же причине требованиям ослабления карантинных ограничений не соответствует и Киев.

Загруженность больниц, а также количество лабораторных тестов на COVID-19 находятся в пределах допустимых норм во всех регионах Украины.

Скриншот: moz.gov.ua

За последние сутки в Украине зарегистрировано 683 новых случая COVID-19. Второй день подряд в Украине фиксируется рекордное число новых заболевших, накануне было подтверждено 689 случаев.

За весь период пандемии в Украине заболело уже 29 753 человека, из них умерло 870, выздоровело 13 567 человек.