 

КСУ признал неконституционной статью об уголовной ответственности судей за принятие заведомо неправосудных решений

12.06.2020, 15:49, Новости дня

Конституционный Суд Украины 11 июня признал неконституционной норму Уголовного кодекса Украины, предусматривающую ответственность за вынесение судьями заведомо неправосудных решений, информирует пресс-служба КСУ.

“Конституционные предписания о независимости судей нивелируются юридической неопределенностью ст. 375 УК Украины”, – говорится в решении, вынесенном по итогам рассмотрения конституционного представления 55 народных депутатов.

Авторы представления считают, что сочетание слов “заведомо неправосудное” является оценочным, а его содержание законодательно не определенным, что делает невозможным “предсказуемое применения оспариваемой нормы кодекса”.

“Рассматривая представление, Конституционный Суд исходил из того, что в ст. 375 УК не предусмотрены критерии, по которым можно определить, какой приговор, решение, постановление или постановление судьи (судей) является “неправосудным”, а также не раскрыто содержания сочетания слов “заведомо неправосудное”, что может привести к неоднозначному пониманию состава преступления, квалифицированного по этой норме”, – сказано в решении.

КСУ отмечает, что указанная статья “должна соответствовать требованиям юридической определенности, ясности, недвусмысленности и предсказуемости”. “Это является гарантией осуществления судьей правосудия на принципах верховенства права и эффективной реализации конституционного права на судебную защиту”, – подчеркнули в Конституционном Суде.

На этом основании КСУ признал статью противоречащей принципу верховенства права.

“Конституционный Суд Украины считает целесообразным отложить прекращение действия этой статьи на шесть месяцев со дня принятия судом решения о его неконституционности, чтобы Верховная Рада могла привести [указанную норму] в соответствие с Конституцией и настоящим решением”, – сказано в сообщении.

Решение Конституционного Суда является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Как отмечает агентство “РБК-Украина”, одним из последствий решение может стать отмена наказания для судей, которые выносили приговоры активистам Майдана, которых привлекли к ответственности по ст. 375 УК Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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