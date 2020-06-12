Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию

12.06.2020, 15:48, Новости дня

Президент Владимир Путин, выступая в День РФ на Поклонной горе после церемонии подъема флага и перед награждением Героев Труда, выразил уверенность, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в Конституции поправок.

Путин отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

«У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России», – приводит его слова РИА «Новости».

«Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан», – сказал он.

Ранее в пятницу Путин принял участие в приуроченной ко Дню РФ торжественной церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе. Он поздравил россиян и проживающих за рубежом соотечественников с праздником. Глава государства отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

День РФ отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День РФ на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям РФ – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, РФ добьется новых успехов в созидании и развитии.