 

Прага согласилась обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу

12.06.2020, 15:48, Новости дня

Чехия согласна обсудить с Россией противоречия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, сообщили в пресс-службе чешского МИДа, отвечая на вопрос о ходе переговоров относительно памятника и его приобретения российской стороной.

Как сообщили РБК в ведомстве, Прага согласна обсудить противоречия. В то же время, добавили в чешском МИДе, пока страна не получила ответа от Москвы.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время монумент находится в хранилище, а в будущем его поместят в Музей XX века, где памятник сможет увидеть общественность.

В четверг первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов заявил, что Москва рассматривает возможность выкупа демонтированного в Чехии памятника маршалу Ивану Коневу как крайнюю меру.

В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). После этого Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снос памятника Коневу подлым.

Снос памятника осудили в том числе в самой Чехии. Так, пресс-секретарь президента республики Иржи Овчачек заявил, что муниципальные власти «покрыли позором» страну. Он напомнил, что Конев является освободителем Освенцима и Чехии от нацистских оккупантов. 



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