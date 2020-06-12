Сатирика Анатолия Трушкина похоронили на Митинском кладбище

12.06.2020, 15:30, Новости дня

Писателя-сатирика Анатолия Трушкина похоронили на Митинском кладбище в Москве, сообщил друг семьи Лука Затравкин.

«Анатолия похоронили на Митинском кладбище», – цитирует РИА «Новости» Затравкина.

До этого в храме Всемилостивого Спаса в Митино прошла церемония прощания с сатириком.

Церемония сопровождалась пением певчих. На прощании с писателем было около 50 человек. Почтить память сатирика в храм пришли Юрий Лоза, Никас Сафронов и другие друзья и коллеги Трушкина. Церемония прощания длилась около двух часов.

Трушкин родился 28 октября 1941 года. Занимался литературной деятельность с 1981 года, его юмористические произведения в своих выступлениях используют многие известные юмористы, такие как Клара Новикова, Владимир Винокур, Ефим Шифрин и другие. Писатель дважды был удостоен премии «Золотой теленок».

Напомним, 10 июня Трушкин умер от последствий коронавирусной инфекции на 79-м году жизни. Информацию об этом подтвердил музыкант Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова.