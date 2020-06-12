Российского посла вызвали в МИД Румынии

12.06.2020, 15:30, Новости дня

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после заявлений официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о Национальной стратегии обороны республики.

Госсекретарь румынского МИД Дан Некулэеску сообщил российскому после, что «упоминание о РФ в Национальной стратегии обороны Румынии не должно быть причиной для удивления, поскольку является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы». «Это поведение расценивается как дестабилизирующее, в том числе в рамках совместных позиций в рамках НАТО и ЕС», – сообщил Некулэеску, передает ТАСС.

Говоря о региональной стабильности на Черном море, он выразил мнение, что «меры строго оборонительного характера … были приняты НАТО вследствие упомянутого поведения РФ».

«Румынская сторона уточнила, что новая Национальная стратегия обороны отражает статус Румынии как государства-участника НАТО и ЕС. … С этой точки зрения программный документ отражает предсказуемую политику привязанности Румынии к евроатлантическим ценностям и международному праву», – добавили в ведомстве.

Там также добавили, что «прагматичный диалог, основанный на взаимном уважении, может состояться в условиях, когда российская сторона проявляет реальное намерение в этом смысле».

В четверг официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что включение РФ в список национальных «угроз» Румынии может объясняться желанием усилить присутствие США и НАТО на Черном море.

Напомним, Румыния впервые с окончания Второй мировой войны официально признала Россию «врагом»: в стратегии национальной обороны республики на 2020–2040 годы говорится об «агрессивном поведении» нашей страны и о «милитаризации Черноморского региона».

Политолог Андрей Кортунов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Румыния по примеру Польши пытается возглавить коалицию критически настроенных по отношению к РФ стран на юго-востоке Европы и Балканах».

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой считает, что откровенная русофобия накрыла Румынию, которая заявляет о возможности признания РФ враждебным государством в стремлении выслужиться перед США.