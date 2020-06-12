ООН: Саудовскую Аравию атаковали оружием иранского происхождения

12.06.2020, 15:25, Новости дня

Саудовскую Аравию в прошлом году атаковали оружием иранского происхождения, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в своем докладе.

“Секретариат оценивает, что крылатые ракеты или их составляющие, использованные в четырех атаках, имеют иранское происхождение”, – говорится в докладе Гутерриша.

В ООН к такому выводу пришли после изучения обломков ракет и дронов, использованных при нападении на нефтяной объект в Афифе, во время атаки на международный аэропорт “Абха”, а также на нефтяные объекты Saudi Aramco в Хураисе и Абкаике в прошлом году.

Гутерриш сказал, что некоторые предметы имеют аналогичные характеристики с теми, которые производятся в Иране, либо имеют маркировку на фарси, а некоторые были доставлены в страну в период с февраля 2016 года по апрель 2018 года.

В конце августа хуситы атаковали аэропорт города Абха в Саудовской Аравии. Силы коалиции тогда перехватили и уничтожили беспилотник, выпущенный из йеменского города Сана в сторону Саудовской Аравии.

Нападение на два саудовских нефтекомплекса Saudi Aramco в Хураисе и Абкаике было совершено ранним утром 14 сентября. В нем участвовали десять беспилотных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена, однако Эр-Рияд и Вашингтон в атаке на нефтяные объекты Saudi Aramco обвинили Иран. Тегеран, в свою очередь, отвергал свою причастность к атакам. В результате нападения нефтедобыча компании сократилась почти вдвое, а цены на нефть резко подскочили.

После серии атак по просьбе Саудовской Аравии США приняли решение отправить американских военных на Ближний Восток и ввели дополнительные санкции в отношении Ирана. Ограничительные меры коснулись Центрального банка Ирана, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate.