 

Супруга президента Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом

12.06.2020, 15:25, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСупруга президента Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом – тесты на COVID-19 дали положительный результат. Она чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов, сообщает офис президента Украины. Тесты президента Владимира Зеленского и детей – отрицательные.

Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении и изолирована от членов семьи. В офисе отметили, что первая леди регулярно проходит тестирование на COVID-19, результаты прошлого теста, который делали в начале июня, были отрицательными.

“Где и когда могло случиться заражение – пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Все контактные лица сразу проинформировали о потенциальной опасности заражения”, – говорится в сообщении. 

Владимир Зеленский ранее заявил, что хотел бы заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, “что это страшно”.

“Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: “Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально”. Чтобы люди понимали: это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу”, – добавил он, отметив, что от такой идеи они потом отказались, так это уже “перебор” и его не простила бы семья. 

На территории Украины без учета аннексированных Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий Донбасса, выявили 29 753 случая коронавирусной инфекции. 13567 человек выздоровели, 870 – умерли. Утром 11 июня в Украине зафиксировали антирекорд – 689 новых больных COVID-19.

 



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