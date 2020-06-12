«Элла! Я наберусь смелости и буду звать тебя на ты»

12.06.2020, 15:18, Разное

Открытое письмо главе ЦИК от Ирины Ясиной.

….Когда ты стала Уполномоченной по правам человека, мы общаться перестали. Я понимала и про объём задач, и про нехватку времени, и про то, что при всём при том тебе наверняка хотелось оставаться красивой женщиной. Что тоже требовало времени.

А потом Центризбирком. Я одна была полна надежд, что наконец-то этот символ лжи обретёт человеческое лицо? Думаю, что нет. Когда после московских протестов прошлого лета к тебе обращались сотни людей, они все верили той красивой блондинке с хорошей репутацией борца за права человека.



Элла Памфилова и Ирина Ясина на заседании СПЧ, апрель 2009 года. Фото: EPA

Как же мы все обломались!

Что произошло? Когда произошло? Да, я знаю, люди меняются по ходу жизни. Я сама изменилась очень сильно. Я стала мягче, стала рассуждать о людях не с юношеской манихейской прямотой «свой — чужой», стала искать объяснения тех причин, которые заставляли бы того или иного человека поступить именно так, а не иначе. Думая о тебе, я теряюсь. Конечно, я не имею права никого судить. Но у меня много свободного времени. Собственно, кроме головы в моём теле мало что работает. Я сижу в своём инвалидном кресле, много читаю и много думаю.

Прости, я никак не могу понять, что заставило тебя так измениться?

Это ж какой силы должен быть аппарат убеждения, чтобы умный, опытный человек поверил, что 1 июля мы все должны проголосовать за сохранение русского языка, а не за монархическое, пожизненное правление первого лица?

Ирина Ясина. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Не понимаю, каким образом ты, а я знала тебя убеждённой сторонницей демократии, так рьяно стала отстаивать ценности абсолютной монархии образца позднего средневековья?

Что должно было произойти, чтобы на старости лет?..

У братьев Стругацких в «Граде обреченном» есть такой пассаж. Цитирую по памяти, поскольку в последнее время слушаю аудиокниги, а не читаю. Руки страницы разучились переворачивать. Так вот, задаётся вопрос — зачем в царстве Абсолютного Зла нам оставлена внутренняя свобода?

Я для себя ответила: внутренняя свобода позволяет сохранять чувство собственного достоинства. В нашей стране оно в огромном дефиците. История веков свидетельствует, как выбивали из наших предков это самое чувство собственного достоинства.

И вот ты стала одной из тех, кто продолжает выбивать его из наших детей, наших внуков.

А без него, без чувства собственного достоинства обыкновенного человека, у нашей Родины плохие перспективы. Увы.

Полный текст открытого письма Ирины Яриной

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