Глава ВОЗ поблагодарил Россию за средства для матерей и новорожденных

12.06.2020, 15:16, Новости дня

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил Россию за выделение ВОЗ 9 млн долларов на меры по предотвращению смертности матерей и новорожденных.

«Огромное спасибо правительству РФ и министру иностранных дел Сергею Лаврову за добровольное пожертвование 9 млн долларов в ВОЗ на защиту здоровья матерей, новорожденных и детей по всему миру», – написал Гебрейесус в Twitter.

Huge thanks to the @GovernmentRF and Foreign Minister Sergey Lavrov for their voluntary contribution of USD 9 million to @WHO to protect maternal, newborn and child health globally. We appreciate 's efforts to help us deliver #HealthForAll and the @GlobalGoalsUN.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 12, 2020

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении всех отношений с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. К слову, советник Трампа назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая».

Москва, в свою очередь, обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация.