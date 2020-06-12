 

Любовь Толкалина откровенно о своей болезни: “Не могу говорить”

12.06.2020, 15:15, Разное

На фоне пандемии коронавируса многие люди буквально начали ждать, когда до них доберется болезнь. Среди них, по собственному признанию, оказалась и актриса Любовь Толкалина.

И вот, пугающие симптомы не заставили себя ждать. “У меня 38 с небольшими подвижками. Я не могу говорить и не могу ничего проглотить”, – рассказала Любовь Толкалина.

Осмотреть актрису пришел главный врач больницы города Ермишь в Рязанской области. Оценив анамнез, симптомы и другие признаки болезни он быстро понял, что столкнулся не с проявлением коронавируса. Впрочем диагноз “двухсторонняя гнойная ангина” оказался не менее неприятным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) 11 Июн 2020 в 3:18 PDT

Теперь Любови Толкалиной предстоит пропить курс антибиотиков и больше не рисковать своим здоровьем. Актриса призналась, что до того, как заболеть, купалась в пруду, сидела в мокром купальнике, ела мороженное и ездила в машине с кондиционером.

Кроме того, болезнь натолкнула актрису на размышления о своем детстве. Она призналась, что в ее прошлом не было той идеалистической картины, которая рисуется сейчас.

Впрочем. именно это стало тем стимулом, который заставил актрису двигаться вперед. “Не знаю пришло бы мне в голову быть актрисой….и замуж бы я не пошла”, – задумалась Любовь Толкалина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Фев 2019 в 2:31 PST



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Ученые рассказали, какие симптомы предшествуют смерти от COVID-19

28.04 / Доктор Комаровский назвал основного «убийцу» вирусов в организме человека

08.05 / Коронавирус обнаружен в сперме. Но передача COVID-19 половым путем не доказана

25.05 / Сегодня он танцует джаз, а завтра Родину продаст…

08.06 / «Мы убиваем природу и работаем в Росприроднадзоре»

12.04 / Эксперты сравнили характеристики топового китайского процессора KaiXian KX-U6780A с CPU Intel и AMD

06.05 / Ляйсан Утяшева и Павел Воля поделились семейными кадрами с дочерью в честь ее дня рождения

06.05 / Скандалы: Такая, сякая…

16.05 / Мнение: Пятая экономика мира, ожидание хорошего урожая и поражение Саудовской Аравии

27.05 / Компания Mini презентовала рестайлинговый кроссовер Countryman

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска