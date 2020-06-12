 

Под угрозой санкций США против «Северного потока – 2» оказались госслужбы Германии

12.06.2020, 15:08, Новости дня

Если новые санкции США против проекта «Северный поток – 2» будут введены, они могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на документ минэкономики ФРГ, предназначенный для внутреннего пользования.

В ведомстве считают, что новые санкции могут быть наложены на «все фирмы», которые будут оказывать услуги страхования, модернизации трубопроводной сети или, например, дооснащения судов-трубоукладчиков.

«То же касается оказания таких услуг, как проведение контроля, инспекций и выдачи сертификации, необходимых для эксплуатации «Северного потока – 2», – передает ТАСС содержание публикации, в которой цитируются выдержки из документа.

В Германии отмечают, что законопроект, инициированный сенаторами США, грозит «санкционировать административно-технические действия государственных служб в связи с завершением или эксплуатацией трубопровода».

«Ситуация, когда санкции направлены в том числе против ведомств дружественных правительств или даже против самих правительств, стала бы совершенным новшеством», – подчеркивается в документе минэкономики ФРГ.

В любой случае, по его оценке, «следует исходить из того, что новые предложения о санкциях делают потенциальными целями значительно больше германских и европейских компаний».

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2». После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в саммите лидеров G7.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Северный поток – 2» поссорил Меркель и президента США Дональда Трампа.



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