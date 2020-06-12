 

Компания Vivo готовится выпустить смартфон Vivo S6 Pro

12.06.2020, 15:00, Новости дня

Китайская компания Vivo в скором времени выпустит новый смартфон S6 Pro 5G.

Особенностью аппарата называют применение модема, поддерживающего сети пятого поколения. Высокую производительность смартфона обеспечивает мощный чип Snapdragon 765G с 8 гигабайтами оперативной памяти типа LPDDR4x. Эксперты прогнозируют, что новая модель получит одновременно шесть камера. Передний модуль имеет два объектива на 32+8 мегапикселей. Основная камера получила квадромодуль с главным датчиком 64 мегапикселя.

Диагональ дисплея неизвестна, но сообщается, что экран получит частоту обновления кадров 60 Гц со встроенным дактилоскопическим сканером. Емкость аккумулятора устройства составляет 4200 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки на 33 Вт. Аппарат поступит со 128-256 гигабайтами памяти по цене от 425 долларов.



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