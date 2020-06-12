 

В РФ начались продажи нового планшета Huawei MatePad

12.06.2020, 15:00, Новости дня

Компания Huawei анонсировала продажи нового планшета Huawei MatePad для российского рынка.

Известно, что данная модель относится к молодежному сегменту и обладает продвинутыми опциями с доступным ценником. Аппарат имеет 4 гигабайта оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной памяти. Устройство функционирует на новом восьмиядерном процессоре с поддержкой сетей четвертого поколения. Цена модели составит от 22 тысяч рублей в минимальной комплектации.

Известно, что новый планшет Huawei MatePad получит актуальную оболочку EMUI 10.1, базирующуюся на операционной системе Android 10. Планшет имеет увеличенный 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 1200 на 2000 точек. Емкость встроенной батареи составляет 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Российские вузы решили не поднимать стоимость обучения

01.05 / Россия раскритиковала США за попытки переписать историю Победы

15.05 / В парламенте Чехии назвали отвратительным снос памятника Коневу

28.05 / Референдум об объединении Архангельской области и НАО решили отложить

28.05 / Шахматы. Даниил Дубов в полуфинале Lindores Abbey Rapid Challenge

23.04 / Потушены пожары в трех населенных пунктах на Кузбассе

20.05 / Трамп назвал лидерство США по числу заболевших COVID-19 «знаком почёта»

11.06 / На овощеводческих фермах и фасовочных предприятиях США отмечены вспышки коронавируса

11.04 / Гиперзвуковую ракету «Циркон» собрались принять на вооружение в 2022 году

19.05 / Работник магазина в Москве избил посетителя бутылкой из-за кашля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска