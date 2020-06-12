В РФ начались продажи нового планшета Huawei MatePad

12.06.2020, 15:00, Новости дня

Компания Huawei анонсировала продажи нового планшета Huawei MatePad для российского рынка.

Известно, что данная модель относится к молодежному сегменту и обладает продвинутыми опциями с доступным ценником. Аппарат имеет 4 гигабайта оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной памяти. Устройство функционирует на новом восьмиядерном процессоре с поддержкой сетей четвертого поколения. Цена модели составит от 22 тысяч рублей в минимальной комплектации.

Известно, что новый планшет Huawei MatePad получит актуальную оболочку EMUI 10.1, базирующуюся на операционной системе Android 10. Планшет имеет увеличенный 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 1200 на 2000 точек. Емкость встроенной батареи составляет 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.