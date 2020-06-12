 

Смартфон Lenovo Legion может получить Snapdragon 865 Plus

12.06.2020, 15:00, Новости дня

Появились подробности о новом не анонсированном смартфоне Lenovo Legion, который могут презентовать публике в следующем месяце.

Эксперты ранее указали, что «сердцем» нового мощного смартфона выступит топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865 Plus. Кроме того, инсайдеры приписывают неизвестному аппарату мощную быструю зарядку на 90 Вт, но есть версии, что реальные показатели будут в два раза меньше. Повышенная производительность достигается за счет нового типа оперативной памяти LPDDR5.

Более точные характеристики устройства пока удерживаются в тайне, тогда как эксперты не исключают, что модель получит качественный дисплей с частотой обновления кадров 90 Гц. Остальные детали об аппарате отсутствуют.



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