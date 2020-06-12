Украина полностью получила первый транш от МВФ

12.06.2020, 14:53, Новости дня

Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования, сообщил председатель Нацбанка Украины Яков Смолий.

«Официально: Украина только что полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен», – сообщил Смолий в Twitter.

Офіційно: Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від #МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не напряму від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях – валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено pic.twitter.com/6FG0HmZOBh

— Yakiv Smolii (@YSmolii) June 12, 2020

Ранее Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины на 5 млрд долларов.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия назвал условия МВФ неприемлемыми. Киевский политолог Михаил Погребинский заявил газете ВЗГЛЯД, что «позиция Арахамии в отношении МВФ – это отражение внутренних противоречий между Радой и правительством, а не забота о национальных интересах Украины».