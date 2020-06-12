В российских городах прошли акции против «позорного полка» Навального

12.06.2020, 14:48, Новости дня

В разных городах РФ продолжаются одиночные пикеты у так называемых штабов блогера Алексея Навального. Участники акций выходят с плакатами, называя сторонников Навального, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, «позорным полком».

«Увидела в новостях, что дедушке на нервной почве после его высказываний стало плохо. Позор!» – сообщила на своей странице во «ВКонтакте» жительница Красноярска Анастасия Шефер.

«Сегодня я провел одиночный пикет, которым хочу призвать Алексея Навального и его активистов извиниться перед Ветеранами, которых они оскорбили. Это было бы честно и по соображениям совести!» – написал в соцсети Максим Мещеряков из Пензы.

Он возмутился тем, что «вседозволенность Навального переходит все границы». «Как можно зарабатывать себе пиар, унижая ветеранов Великой Отечественной войны? Даже для таких падших товарищей это низко и подло. На это способен только подонок, который не ценит историю нашего Отечества и жизни, отданные за наше светлое будущее. Поступки этого «человека» вызывают лишь отторжение!» – подчеркнул Мещеряков.

Александр Авраменко из Омска также возмутился тем, что после оскорблений Навального ветерану стало плохо. «Мне неприятно, когда люди оскорбляют друг друга, тем более тех, благодаря кому мы сейчас живем! У каждого должно быть чувство совести перед тем, как высказаться по какому-либо поводу! Считаю, что это ужасный поступок со стороны Алексея!» – написал он.

В свою очередь Никита Красинский из Иркутска заявил, что оскорблять ветеранов позорно. «Нельзя ставить политические игры в ряд с героями! Позор Навальному!» – написал он.

Напомним, блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. В ролике снялись многие другие известные россияне, среди которых кардиохирург Лео Бокерия.

После этого внук Артеменко Игорь Колесников сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в его адрес. Прибывшие по вызову медики поставили диагноз – стенокардия. Как констатировали врачи, у Артеменко произошло обострение ишемической болезни сердца на нервной почве.

Адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

Глава Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям Навального.

Несмотря на это, сторонники Навального в закрытых чатах продолжили оскорблять ветерана.

Добавим, что в Сети запущен проект «Позорный полк», в рамках которого публикуют фотографии людей, пропагандирующих нацизм и его идеи. В «Позорный полк» вошли сторонники Навального.