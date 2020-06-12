Песков сравнил себя с сапером

12.06.2020, 14:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал свою работу аналогичной деятельности сапера, когда одно неосторожное высказывание может быть использовано против главы государства.

Во время онлайн-общения с юнармейцами представитель Кремля отметил, что суть его работы схожа с саперами, передает «Интерфакс».

«Трудно иногда давать какие-то оценки, делать заявления, потому что если неправильно что-то сформулируешь, то это обязательно кем-то из недоброжелателей может быть использовано против тебя, но это вторично, главным образом – против президента, а этого допускать нельзя», – сказал Песков.

Также он отметил, что в обязанности пресс-секретаря входит в основном разъяснение средствам массовой информации вопросов, связанных с деятельностью президента, и тех, которые возникают после профильных мероприятий.

«Необходимо вместе с президентом быть в курсе всего происходящего, пытаться разобраться в сути событий», – добавил представитель Кремля.

Ранее Песков рекомендовал молодому поколению читать русскую и зарубежную классику, а также обратить внимание на мемуары американского предпринимателя Илона Маска.