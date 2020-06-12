 

“Это срок, Леха!”: пьяный рецидивист напал на полицейского и хотел отнять пистолет

12.06.2020, 14:47, Новости дня

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении рецидивиста, напавшего на полицейского в пьяном состоянии. Происшествие попало на видео, снятое приятелем агрессивного мужчины.

Инцидент, по информации МВД по республике Татарстан, произошло в селе Александровка Чистопольского района 28 мая. Полицейские приехали по вызову о побоях и угрозах ножом. На месте гуляла агрессивная пьяная компания.

После просьбы прекратить дебош, самый воинственный мужчина стал кидаться на сотрудника полиции и угрожал отнять огнестрельное оружие под беспокойные крики присутствующих в компании женщин.

 

В один момент ему удалось крепко ударить полицейского. "Это срок, Леха!" — закричали его приятели и засобирались домой.

Тем временем агрессор был задержан и обезврежен при помощи наручников. Затем мужчину отвезли в участок и подвергли административному аресту на трое суток.

Выяснилось, что 38-летний нарушитель неоднократно был судим, в том числе и за применение насилия в отношении представителя власти.

Следствкенный комитет по республике Татарстан возбудил уголовное дело в отношении напавшего на полицейского мужчины по статье 318 УК РФ, предусматривающей в качестве наказания до пяти лет лишения свободы



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Черноморский флот взял на сопровождение эсминец ВМС США

16.05 / J.C. Penney спасается от банкротства

30.04 / Эксперт: В ситуации с болезнью премьера власть показала свою полную открытость

27.05 / Московская биржа открылась разнонаправленно

19.05 / Newsweek – в холодной войне XXI века победить могут и коммунисты

04.06 / В Вашингтоне подход к Белому дому перекрыт военной техникой

15.05 / Московская биржа открылась ростом

25.05 / Нефть подорожала после снижения на обострении геополитической напряженности

16.04 / Трамп: Соединенные Штаты преодолели пик заболеваемости коронавирусом

03.06 / В мае смертность в Петербурге выросла на 32%. Умерших от коронавируса может быть в 10 раз больше, чем учтено официально

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска