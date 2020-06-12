 

“Челси” близок к подписанию Вернера. О трансфере может быть объявлено до конца недели

12.06.2020, 14:47, Новости дня

Футбольный клуб "Челси" до конца недели может объявить о подписании контракта с нападающим немецкого "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернером. Лондонцы являются фаворитом в борьбе за игрока.

В "Челси" готовы заплатить за него почти 60 миллионов евро — именно за эту сумму 24-летнего нападающего могут выкупить потенциальные покупатели. И именно эту опцию, действующую до 15 июня, лондонцы и планируют активировать, сообщает Evening Standart.

Однако на данный момент есть одно препятствие для завершения сделки — пандемия коронавируса. Процесс оформления трансфера затягивается в том числе и из-за ситуации с COVID.

Напомним, что ранее главным претендентом на Вернера являлся другой клуб с туманного Альбиона — "Ливерпуль". Однако лидера английской премьер-лиги смутила сумма отступных и мерсисайдцы отказались от идеи приобретения игрока.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Силы Хафтара задержали в Триполи одного из наиболее опасных боевиков ИГ

15.05 / Стало известно о планах Китая ввести санкции против Apple и Cisco

25.05 / В Москве завели дело против заселившегося в хостел мужчины с коронавирусом

29.04 / В Госдуме выступили за увеличение пособия для всех безработных

07.05 / Сингапурские ученые дали новый прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

16.04 / Пентагон: Россия провела испытание противоспутниковой ракеты

14.05 / Кабмин сообщил о выплатах врачам, работающих с зараженными COVID-19 пациентами

08.05 / Саакашвили рассказал о своем первом шаге на новом посту на Украине

27.05 / Зеленский утвердил национальную программу Украина – НАТО на 2020 год

29.05 / Руководство Lufthansa не исключило банкротства концерна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска