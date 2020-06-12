 

Зеленский назначил нового главу Запорожской ОГА

12.06.2020, 14:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Запорожской государственной областной администрации. Соответствующие документы он подписал сегодня. 

“Уволить Туринка Виталия Викторовича с должности главы Запорожской ОГА согласно с поданным им заявлением”, – говорится в тексте указа.

Другим он назначил на этот пост Виталия Боговина.

“Назначить Боговина Виталия Викторовича главой Запорожской ОГА”, – сообщается в указе.

Смену главы Запорожской ОГА Кабинет Министров одобрил 21 мая.

Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, работал директором ЧП “Бизон-Тех 2006”. По информации ЦИК, был кандидатом в народные депутаты на выборах в парламент 2019 года. Выдвигался мажоритарщиком по 78 округу от партии “Слуга народа”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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