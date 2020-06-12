 

В Сенате США поддержали переименование военных баз, названных в честь конфедератов. Трамп обещает наложить вето

12.06.2020, 14:35, Новости дня

Комитет по вооруженным силам Сената США поддержал поправку в проект оборонного бюджета о переименовании военных баз, которые носят имена лидеров армии Конфедерации. Как сообщило 11 июня издание The Hill, комитет, возглавляемый республиканцами, поддержал поправку, предложенную демократом Элизабет Уоррен.

Предполагается, что переименовать базы можно будет в течение трех лет.

Президент США в Twitter раскритиковал принятое решение, заявив, что “эти монументальные и мощные базы стали частью великого американского наследия, истории побед и свободы”.

“Моя администрация даже не будет рассматривать переименование этих прекрасных военных укреплений. Уважайте нашу армию!” – написал Трамп вечером 10 июня.

…history of Winning, Victory, and Freedom. The United States of America trained and deployed our HEROES on these Hallowed Grounds, and won two World Wars. Therefore, my Administration will not even consider the renaming of these Magnificent and Fabled Military Installations…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2020

Пресс-секретарь Трампа Кейли Макэннани заявила на брифинге, что президент намерен ветировать документ, если он будет утвержден с такой поправкой.

Как сообщает “Голос Америки”, во времена Гражданской войны 1861–1865 годов самопровозглашенные Конфедеративные Штаты Америки (Конфедерация) воевала против сил Союза на севере страны, пытаясь сохранить рабовладельческий строй. С тех пор флаг конфедератов, а также памятники военачальникам армии Юга ассоциируются у многих жителей США с идеями превосходства белой расы, сегрегации, расизма и рабства. В то время как на юге США флаг конфедератов “символизирует гордость за наследие, свободу каждого штата и увековечивание жертв Гражданской войны”.

На фоне массовых протестов, которые вспыхнули в США из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, в Штатах снова был поднят вопрос о наследии конфедератов. За последнее время несколько городов на юге Америки убрали памятники генералам армии Конфедерации, от использования флага конфедератов отказались Военно-морские силы США и администрация гонок NASCAR.

Кроме того, руководство вооруженных сил США, последовательно отказывающееся от идеи переименования военных баз, на фоне протестов согласилось начать дискуссии по этому вопросу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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