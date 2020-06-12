Украина решила открыть пункты пропуска на границе с Крымом

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12.06.2020, 14:30, Новости дня

Правительство Украины с 15 июня открывает международные аэропорты страны для иностранцев и пункты пропуска на границе с Крымом.

Соответсвующее постановление было принято на внеочередном заседании правительства, передает ТАСС. 

«Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней», – сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. 

Он отметил, что эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение. Также было решено с 15 июня открыть пункты пропуска на границе с Крымом.

Отметим, что РФ еще не сняла запрет иностранцам на въезд в страну.

В свою очередь украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация. Однако они должны будут дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием приложения «Действуй дома», информирует «Интерфакс-Украина». 

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует возобновить внутреннее авиасообщение с 5 июня, а международное – с 15 июня. 



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