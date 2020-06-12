Удалившая опухоль звезда «Дома-2» Милена Безбородова вновь перенесла операцию

12.06.2020, 14:30, Разное

Милена Безбородова, экс-звезда «Дома-2», после ухода из проекта решила вплотную заняться своим здоровьем. Удалившая опухоль знаменитость вновь перенесла операцию, восстановив себе зрение.

На протяжении семи лет Милена Безбородова носила контактные линзы, так как у нее было плохое зрение. Хирургическое вмешательство обошлось ей в 200 тысяч рублей, дополнительная реабилитация не потребовалась из-за применения современной технологии. Экс-звезде «Дома-2» нельзя было только прикасаться к глазам. Каждые пару часов она капала антибиотик, поэтому, сначала видела мутно, но со временем все вокруг стало четким.

Во время участия в реалити-шоу Милене Безбородовой сделали операцию по увеличению груди до третьего размера. Девушка была довольна своим преображением, но вскоре после хирургического вмешательства ее начали беспокоить боли. После диагностики выяснилось, что у нее опухоль. По словам экс-участницы «Дома-2», у нее уже была подобная проблема, но сейчас удалять новообразования ей не будут. Она находится под наблюдением врачей и периодически проходит обследование.