 

Мнучин: повторное закрытие экономики – неприемлемый вариант

12.06.2020, 14:29, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что повторное закрытие американской экономики для борьбы с распространением коронавируса – неприемлемый вариант, который может причинить американцам еще больше неприятностей.

«Мы не можем снова закрыть экономику. Я полагаю, мы уже установили, что закрытие экономики влечет к еще большему ущербу», – сказал Мнучин в эфире CNBC.

Тем временем на Уолл-стрит все больше беспокоятся по поводу второй волны коронавируса в США.

Так, в Техасе три дня подряд отмечено рекордное количество госпитализаций с Covid-19.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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