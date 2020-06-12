В США отменен музыкальный фестиваль Coachella

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12.06.2020, 14:29, Новости дня

Фестиваль музыки и искусств Coachella и фестиваль кантри-музыки Stagecoach в этом году отменяются, сообщили органы здравоохранения округа Риверсайд.

Окружной инспектор здравоохранения доктор Кэмерон Кайзер в среду подписал указ об отмене популярных музыкальных фестивалей, сославшись на опасения по поводу возможной второй волны коронавируса осенью.

«Учитывая прогнозируемые обстоятельства и вероятности, я не готов на это пойти», – отметил он.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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