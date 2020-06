Дженифер Лопес и Алекс Родригес поприветствовали нового члена семьи

12.06.2020, 14:20, Разное

Карантин — самое время завести нового щенка и порадовать детей. Ведь последним никакие гаджеты и игрушки не заменят нового друга и будущего любимого питомца. Так, по-видимому, рассудили и Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, которые решили подарить сыну певицы Максу маленького голдендудля. Об этом подарке сама Джей Ло сообщила в Instagram, записав видео. А после — решила посоветоваться с подписчиками, как лучше назвать питомца — Тайсоном или Янки. Именно два этих имени сейчас набрали больше всего голосов в семье Лопес, и теперь все желающие могут проголосовать в интернете (в сториз Дженнифер или Алекса) за один из вариантов.

Макс и его новый друг голдендудль

Отсутствие имени не помешало маленькому голдендудлю уже “завести” себе аккаунт в Instagram. Пока что блог носит название tbdpupofficial — To Be Determined Pup Official (что в переводе значит “до дальнейшего определения, официальная страница пса”), но впоследствии этот ник наверняка изменится. Сейчас на страничке безымянного золотистого пса всего пять публикации — и всего пять тысяч подписчиков. Среди фото — снимки с его “отцом” Максом, “тетей” — дочерью Дженнифер Эмми и “бабушкой” и “дедушкой” — самими Дженнифер и Алексом.

“Тетя” Эмма и собака Алекс Родригес и голдендудль

Скорее всего этого питомца пара взяла из приюта — во всяком случае еще в 2019 году папарацци засняли Дженнифер и Алекса, выходящих вместе с детьми из подобного заведения. Кстати, многие знаменитости и члены монарших семей предпочитают брать питомцев из приюта. Из ярких примеров — Меган Маркл и принц Гарри, принцесса Хайя, Джастин Теру, Анджелина Джоли, Джордж Клуни и другие. Почитать их трогательные истории можно в нашем материале.

Меган Маркл с псом ГаемСвой карантин Дженнифер и Алекс проводят вместе с детьми — а теперь и новым питомцем — в Лос-Анджелесе. Пандемия, вызванная вирусом COVID-19 не только нарушила их профессиональные планы, но и личные — этим летом пара собиралась пожениться, но теперь проведение свадебной цеермонии отодвинулось на неопределенный срок. Напомним, что Алекс Родригес сделал предложение руки и сердца Дженнифер Лопес больше года назад: в марте 2019-го он опустился на одно колено перед возлюбленной прямо на берегу океана, на Багамах, и подарил кольцо с огромным бриллиантом. Долгое время пара откладывала свадьбу, заявляя в интервью, что еще даже не приступала к планированию. "Вот пройдет "Суперкубок", тогда и начнем", – говорила Дженнифер. Шоу, на котором она выступала вместе с Шакирой, осталось в прошлом, а в настоящее стало сложно верить. Свадьбу Алекс и Джей Ло отложили на неопределенный срок, и все из-за COVID-19. Однако пара все же активно готовится к торжеству, о чем Алекс рассказал в апрельском интервью Entertainment Weekly

Мы встречались с организаторами в Zoom и размышляли, как могут развиваться события в течение следующих 12 месяцев. У нас есть уже 3 или 4 разных сценария. Мир меняется с невероятной скоростью. Обычно, когда ты планируешь год – в плане рабочего расписания или финансовых расходов, последнее, о чем ты думаешь – что все может рухнуть и намертво остановиться, как, например, сейчас. Так что нам приходится быть готовыми к переменам, очень активными и действовать в соответствии с обстоятельствами. Но в то же время, думаю, важнейшей задачей каждого из нас сейчас является самодисциплина и изоляция. Мы должны пройти это вместе, подвиг каждого человека важен. Мы можем победить это только общими усилиями.

