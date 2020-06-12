Грузия закупит американские карабины

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12.06.2020, 14:16, Новости дня

Все регулярные грузинские армейские подразделения вскоре будут оснащены американскими карабинами М-4, сообщил в пятницу министр обороны республики Ираклий Гарибашвили. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Вместе с этим боевые подразделения будут полностью экипированы современным вооружением по стандартам НАТО», – сказал Гарибашвили, отметив, что на эти цели будет потрачено около 22 млн долларов, которые ранее были выделены правительством США.

Он также сообщил о намерении закупить новые партии американских противотанковых комплексов «Джавелин».

«Ими будут полностью укомплектованы наши Силы обороны», – сообщил Гарибашвили депутатам.

Кроме того, минобороны республики закупит 480 единиц спецтехники.

В сентябре в Грузии состоятся совместные учения с США и другими странами НАТО «Достойный партнер».

Министр сказал, что Грузия – «достойный стратегический партнер НАТО, надежный союзник».

По его словам, западные партнеры, особенно США и Великобритания, работают над усилением возможностей Грузии в плане военно-технической разведки.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария рассказал о восторге грузинских солдат, «одетых точно так», как немецкие и американские военные.



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