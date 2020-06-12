Жена Зеленского заболела коронавирусом
12.06.2020, 14:16, Новости дня
Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом, результаты теста на COVID-19 самого Зеленского и его детей отрицательные, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
«Жена президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи», – говорится в сообщении офиса в Telegram.
Там добавили, что Владимир Зеленский и его дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.
«Где и когда именно могло произойти заражение – пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщили о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование», – добавили в пресс-службе.
Сама Зеленская в Facebook назвала результаты теста «неожиданными», учитывая, что она и ее семья «продолжают следовать правилам – маски, перчатки, минимум контактов».
В начале недели Зеленский заявил, что хотел бы заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать обществу, что с COVID-19 легко бороться. Позже украинского президента оштрафовали за нарушение карантина при посещении кафе в Хмельницком.
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