 

Twitter заблокировал 32 тысячи аккаунтов из Китая, Турции и России, связанных с властями

12.06.2020, 14:10, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСоциальная сеть Twitter заблокировала более 32 тысяч аккаунтов из Китая, Турции и России, связанных, по мнению компании, с властями и принимавших участие в “информационных операциях”.

Уточняется, что все аккаунты блокировали за различные нарушения политики манипулирования на платформе.

Большая часть – 23 750 аккаунтов – принадлежала пользователям из Китая. По данным Twitter, они вели “манипулятивные и скоординированные действия”, публикуя геополитические посты в пользу Коммунистической партии Китая (КПК), при этом “вводили в заблуждение вокруг ситуации в Гонконге”.

7 340 турецких аккаунтов, среди которых были и фейковые, соцсеть заблокировала за активную поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана и посты о его партии.

В России заблокировали 1 152 аккаунта за пропаганду “Единой России” и нападки на политических диссидентов. Заблокированные аккаунты, по версии компании, связаны с сайтом “Актуальная политика”, который занимается политической пропагандой в России. Аккаунты делали скоординированные репосты неоригинальных сообщений ради политических целей и использовали платформу для манипуляции, говорится в сообщении компании. 

Компания раскрыла все заблокированные аккаунты в публичном архиве.

В марте этого года Facebook и Twitter удалили более 200 аккаунтов, связанных с попытками России оказать влияние на пользователей из США. По данным соцсетей, аккаунты “управлялись из Ганы и Нигерии”. Их связали с “фабрикой троллей” Евгения Пригожина. 

5 июня социальная сеть Facebook заявила о маркировке сообщений контролируемых государством СМИ. В конце года компания планирует начать блокировать рекламу от этих СМИ в США. В августе 2019 года об аналогичном шаге заявляла соцсеть Twitter.

 



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