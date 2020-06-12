Фигурант дела “Нового величия” Сергей Гаврилов получил статус беженца в Украине

12.06.2020, 14:10, Новости дня

Миграционная служба Украины предоставила фигуранту дела “Нового величия” Сергею Гаврилову статус беженца, пишет “Медиазона”. Власти вынесли решение за рекордно короткий срок – спустя восемь месяцев.

Гаврилов сбежал из России в Украину в конце октября 2019 года и попросил политического убежища. На границе в разговоре с украинскими пограничниками он сказал, что в России его преследуют за “участие в акциях протеста против действующей власти”.

На момент побега Сергей Гаврилов находился под домашним арестом, на нем был электронный браслет, который он потом снял.

В России Гаврилов объявлен в розыск.

Сотрудники ФСБ в Москве арестовали участников ранее неизвестного движения “Новое величие” в середине марта 2018 года. Следствие предъявило им обвинение по части 1 и 2 статьи 282 УК РФ (“Создание и участие в экстремистском сообществе”) и считает, что они создали экстремистскую организацию, а также хотели свергнуть в России конституционный строй и установить временное правительство.

В основу дела легли показания капитана уголовного розыска, оперативника Центра “Э” МВД Михаила Расторгуева и его агентов, в том числе внедренного в организацию сотрудника ФСБ, и еще одного засекреченного свидетеля.

Гаврилов, как и защита обвиняемых, считает, что все они стали жертвами этого внедренного провокатора спецслужб. Этот провокатор, как говорит Гаврилов, фактически создал организацию: написал устав и предложил создать подразделения. Весной двое из обвиняемых пошли на сделку со следствием, один из них, Павел Ребровский, позже отказался от своих слов.

В сентябре 2018 года правозащитный центр “Мемориал” признал фигурантов дела “Нового величия” политическими заключенными.