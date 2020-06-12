В Омской области строители обнаружили трехсотлетний гроб с человеческими останками

12.06.2020, 14:09, Разное

В Омской области строители нашли старинное захоронение, в котором были обнаружены человеческие останки. Археологи предполагают, что в трехсотлетнем гробе в городе Тара похоронен служитель церкви.

Как пишет издание «Inforeactor», рабочие нашли останки, когда проводили реконструкцию в историческом центре в местном Доме культуры. Ранее в этой местности была расположена церковь. Когда строители вырыли траншею, глубина которой была четыре метра, они увидели двухметровый деревянный гроб.

Останки были переданы для проведения судмедэкспертизы и установления причины гибели. Согласно данным доследственной проверки, на костях видимых повреждений не просматривалось. После изучения находки правоохранителями, останки передадут археологам, чтобы они выяснили их принадлежность.