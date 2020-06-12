Экс-супруга Константина Богомолова повторила образ Ксении Собчак

12.06.2020, 14:09, Разное

Во время участия в проекте «Танцы со звездами» экс-супруга Константина Богомолова опубликовала в Instagram снимок из фотосессии со своим партнером по шоу Святославом Герасимовым. По словам пользователей Сети, Дарья Мороз повторила образ Ксении Собчак.

Бывшая жена режиссера позировала в синем платье в пол с глубоким разрезом. Несколько лет назад нынешняя супруга Константина Богомолова выходила в свет в таком же блестящем наряде от Alexander Terekhov. Фолловеры принялись сразу рассуждать о том, кому из женщин создателя сериала «Содержанки» платье идет больше.

После свадьбы Богомолова и Собчак поклонники активно следят за личной жизнью не только самой пары, но и их бывших возлюбленных. Известную журналистку часто сравнивают с актрисой Дарьей Мороз. Подписчики убеждены, что женщины не только имеют внешнюю схожесть, но и часто выбирают наряды в одном стиле.

Как отмечает издание «Слово и Дело», Дарья Мороз после развода с режиссером начала больше демонстрировать сексуальность и женственность, подчеркивая свою фигуру соответствующими образами. Актриса часто публикует в своем микроблоге пикантные снимки и принимает участие в откровенных фотосессиях. Фолловеры предполагают, что такие перемены начались в жизнь артистки после того, как она снялась в сериале своего экс-супруга.