 

Экс-супруга Константина Богомолова повторила образ Ксении Собчак

12.06.2020, 14:09, Разное

Во время участия в проекте «Танцы со звездами» экс-супруга Константина Богомолова опубликовала в Instagram снимок из фотосессии со своим партнером по шоу Святославом Герасимовым. По словам пользователей Сети, Дарья Мороз повторила образ Ксении Собчак.
Бывшая жена режиссера позировала в синем платье в пол с глубоким разрезом. Несколько лет назад нынешняя супруга Константина Богомолова выходила в свет в таком же блестящем наряде от Alexander Terekhov. Фолловеры принялись сразу рассуждать о том, кому из женщин создателя сериала «Содержанки» платье идет больше.

После свадьбы Богомолова и Собчак поклонники активно следят за личной жизнью не только самой пары, но и их бывших возлюбленных. Известную журналистку часто сравнивают с актрисой Дарьей Мороз. Подписчики убеждены, что женщины не только имеют внешнюю схожесть, но и часто выбирают наряды в одном стиле.

Как отмечает издание «Слово и Дело», Дарья Мороз после развода с режиссером начала больше демонстрировать сексуальность и женственность, подчеркивая свою фигуру соответствующими образами. Актриса часто публикует в своем микроблоге пикантные снимки и принимает участие в откровенных фотосессиях. Фолловеры предполагают, что такие перемены начались в жизнь артистки после того, как она снялась в сериале своего экс-супруга.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Павел Мясоедов рассказал, в каких случаях стоит чинить неисправный смартфон

30.04 / “Она еще не встает”: В медучреждении возмутились новостями о выписке Надежды Бабкиной

22.04 / Принц Гарри и Меган Маркл поздравили Елизавету ІІ с днем рождения

12.04 / Назван ТОП-5 уникальных шестиколёсных автомобилей

05.05 / «Воистину счастливый человек»: Супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов поделился детским снимком

16.04 / Блогер запустил десктопную OC в iPad Pro 2020

03.05 / Мнение: “Спутник”

11.04 / Личное: На тебя не стоит, вот и бесишься!

23.04 / Найдены уязвимые места в программном обеспечении Apple

18.04 / Мнение: В некоторых регионах Франции около 70% звонков в полицию составляют доносы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска