 

Экс-звезда «Уральских пельменей» Михалкова призналась, что думает о семье и детях

12.06.2020, 14:09, Разное

Юлия Михалкова, несмотря на то, что покинула юмористическое шоу «Уральские пельмени» в минувшем году, продолжает получать каверзные вопросы от журналистов. Уход модели с «Уральских пельменей» породил множество слухов, в том числе, о ее личной жизни. Она призналась, что мечтает о семье и детях.
На данном этапе Юлия Михалкова активно строит карьеру. Вскоре выйдет программа «Детский КВН», ведущей которой она стала вместе с шоуменом Михаилом Галустяном. Знаменитость намерена открыть новые имена в мире юмора.

Юлия Михалкова призналась, что она задумывается о создании семьи, но не хочет идти на этот важный шаг «для галочки». Поэтому актриса игнорирует давление общества и стереотипы. Для модели семья и дети неразрывно связаны. Эти понятия ассоциируются у знаменитости с общей ответственностью, любовью и взаимоуважением. Михалкова отметила, что лучше она позже встретит вторую половинку, чем выйдет замуж «лишь бы за кого».

Модели приписывают множество романов, а фолловеры тщательно следят за ее публикациями в микроблоге Instagram. Также в Сети появилась информация о том, что Юлия Михалкова была влюблена в своего коллегу по шоу «Уральские пельмени». Однако по словам актрисы, команда была для нее второй семьей, не более.



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