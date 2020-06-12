Хасбулатов: Кравчук в 90-е годы был готов решить вопрос с «Крым наш»

12.06.2020, 14:08, Новости дня

Последний председатель Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов рассказал газете ВЗГЛЯД, что президент Украины Леонид Кравчук в первое время после Беловежской пущи был готов обсуждать возвращение Крыма России, но Борис Ельцин отказался рассматривать этот вопрос.

«В Крыму проводили большие переговоры. … И этот вопрос (возвращения Крыма) тоже обсуждали. Присутствовали Ельцин, министр обороны Грачев, министр иностранных дел Козырев. Мы там говорили, что вопрос Крыма слишком ранит российское общественное мнение, задевает его душу. Кравчук тогда ответил: «Вы все время говорите: «Крым наш». Хорошо, давайте обсудим. Мы устали уже», – вспомнил Хасбулатов в интервью газете ВЗГЛЯД.

По его словам, «если бы Ельцин хотя бы дал добро, сказал: «Возьмитесь, я поддержку», мы бы этот вопрос решили».

Хасбулатов отметил, что такой же позиции придерживался и председатель Верховной рады Украины Иван Плющ. «Он прямо говорил: «Мы понимаем россиян, поэтому этот вопрос надо решить так, чтобы устроить и ту и другую сторону». Я предлагал обсудить вариант двойного суверенитета или долгосрочной аренды, по типу Гонконга. Но Ельцин сам закрыл этот вопрос, даже не захотел обсуждать», – сообщил Хасбулатов.

«Словом, у нас были вполне дружественные отношения с руководством в Киеве. И там тоже хотели наладить дружественные отношения с Россией, понимали, что для этого каким-то образом надо разрубить этот крымский узел. И вполне можно было бы этого достичь», – заключил он.

Ранее Хасбулатов также рассказал, как ликвидация президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева в 1991 году оказалась сорвана по вине первого президента РФ Бориса Ельцина.