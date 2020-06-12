 

“Рыбка попала в мои сети”: после поцелуя с Бузовой Успенская призналась в любви к ее парню

12.06.2020, 14:00, Разное

“Еще одна рыбка попала в мои сети 🥰”, – написала Любовь Успенская под фотографией, на которой ласково положила голову на плечо блогеру Давиду Манукяну. Словно этого ей показалось мало, певица добавил, что “просто влюбилась” в такого замечательного парня.

После этого Любовь Успенская пообещала, что ее поклонников ждет некий сюрприз. Владимир Винокур только усугубил ситуацию, когда в шутку предположил, что таким образом певица анонсировала некие изменения в личной жизни. Сам Давид Манукян пообещал, что скоро “выйдет бомба”.

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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 11 Июн 2020 в 11:41 PDT

Примечательно, что до этого Любовь Успенскую успели заметить рядом с парнем Давида Манукяна Ольгой Бузовой. В Сети появилось видео нежного поцелуя двух певиц. “Ты такая крутая телка”, – не смогла сдержать чувств к своей спутнице королева шансона.

Тем не менее, Давид Манукян оказался не первым молодым красавцем, на плечи которого оперлась Любовь Успенская. В прошлый раз роль ее молодого спутника исполнил участник седьмого сезона проекта Первого канала “Голос” Леван Кбилашвили.

Причем позы на снимке и у певицы, и у молодого человека оказались таковы, что подписчики усомнились в том, что объединяют их исключительно товарищеские чувства. Впрочем, дальше намеков Любовь Успенская решила не идти, оставив подписчиков в неведении.



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