 

Сергей Аксенов пообещал с 1 июля снять ограничения в Крыму на размещение российских туристов

12.06.2020, 13:53, Разное

Открытие купального сезона на курортах Крыма стартует уже с 15 июня, но только для местных жителей. Что касается туристов из других российских регионов, то глава республики Сергей Аксенов пообещал снять все ограничения с 1 июля.
Чиновник отметил, что режим социального дистанцирования в связи с коронавирусом на полуострове отменяется уже с предстоящего понедельника, а вместе с ним и 14-дневный карантин. Это правило распространяется только на жителей РФ, иностранцы будут обязаны пройти через двухнедельную обсервацию.

Городской транспорт будет осуществлять подвоз граждан по прежнему графику, установленному до ограничений, также с 15 июня возобновят свою работу и детские сады. Однако в общественном транспорте и местах большого скопления людей до особого распоряжения масочный режим остаётся обязательным.

В пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма сообщили, что большинство россиян интересуются, когда можно отдохнуть на полуострове. Профильный министр Вадим Волченко рекомендует не затягивать с бронированием жилья, пишет интернет-издание ПолитЭксперт.



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