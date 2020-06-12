Клара Новикова рассказала, как пройдет церемония прощания с Анатолием Трушкиным

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12.06.2020, 13:53, Разное

10 июня не стало 78-летнего писателя Анатолия Трушкина. Клара Новикова рассказала, как пройдёт церемония прощания с её давним приятелем.
Смерть Анатолия Трушкина повергла в шок всех его друзей и коллег. Похороны писателя пройдут совсем скоро, но не все смогут на них присутствовать. Так, Владимир Винокур назвал причину, по которой у него не получится прийти попрощаться с коллегой. Выяснилось, что сейчас комик находится далеко. К тому же, он присматривает за внуком, которого не может оставить дома одного, информирует ГлобалМСК.ру.

Вероятнее всего, не появится на похоронах и Клара Новикова. Она рассказала, что Анатолий Трушкин был одарённым и простым человеком, однако раскрыть его талант полностью так и не получилось.

«До сих пор не могу привыкнуть, что человека больше нет. Для меня это огромная личная потеря», – поделилась артистка.

Юмористка рассказала, что они постоянно поддерживали связь: Трушкин сочинял для неё тексты, звонил, даже когда находился в больнице. При этом писателю нравился уход медицинских работников, он даже был уверен, что в скором времени его выпишут.

«Он мне звонил и говорил: „Скоро буду дома, Кларик!“. Ничего не предвещало беды»,- пояснила Новикова.

Она также рассказала, что на церемонии прощания, которая пройдёт в храме, будут присутствовать только близкие люди.
«Помочь семье Толи уже ничем не смогу, а заболеть не хочется», – подытожила артистка.



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