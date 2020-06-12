ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

12.06.2020, 13:48, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Ленинградской области всех коронавирусных больных бесплатно обеспечат дорогостоящими лекарствами. На поддержку также могут рассчитывать те граждане, которые лечатся на дому, и у которых COVID-19 протекает в легкой форме, а также те, у кого коронавирус еще только под подозрением (по назначению врача).

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Ограничительные меры с целью профилактики и нераспространения коронавируса были продлены до 15 июня в Архангельской области, до 18 июня – в Тамбовской области, до 21 июня – в Пензенской области и Республике Саха (Якутия), до 22 июня – в Ярославской области и Чукотском АО, а также в Свердловской области для граждан старше 65 лет, до 23 июня – в Томской области, до 28 июня – в НАО, до 30 июня – в Камчатском крае и до 5 июля в Курской области.

Нижегородская область, Республика Хакасия, Республика Саха (Якутия), как информирует ЭИСИ, отменили двухнедельную самоизоляцию для прибывающих из регионов России.

Отмечено также смягчение режима самоизоляции в следующих регионах: Ненецкий автономный округ (открыты катки и теннисные корты), Краснодарский край (отмена ограничений на передвижение между муниципалитетами, разрешаются деловые мероприятия численностью до 50 человек, тренировки профессиональных спортсменов), Омская область (с 15.06 отмена режима самоизоляции), Белгородская область (тренировки профессиональных спортсменов, возобновляется работа спортивных организаций, разрешены соревнования без зрителей), Тамбовская область (прогулки и занятия спортом на улице), Севастополь (с 15.06 – отмена ограничений для пенсионеров), Челябинская область (работа налоговых), Нижегородская область (музеи, зоопарки, библиотеки и организации дополнительного образования, парки и скверы), Тульская область (мероприятия до 50 человек), Республика Саха (Якутия) (отмена ограничений деятельности водного транспорта), Астраханская область (музеи, библиотеки, стадионы, тренировки профессиональных спортсменов), Курская область (15.06 – купальный сезон), Ростовская область (репетиции творческих коллективов без участия зрителей, спорт на улице, прогулки).

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