В Крыму отметили День РФ патриотическими акциями

12.06.2020, 13:48, Новости дня

В городах Крыма и в Севастополе в честь празднования Дня РФ молодежные организации проводят патриотические концерты, акции и флешмобы.

В частности, в Симферополе активисты Общероссийского народного фронта и участники акции #МыВместе вывесили флаги РФ на здании гостиницы «Москва», а участники команды «Молодежки ОНФ» украсили российским триколорами мост в Гагаринском парке и раздали местным жителям ленточки, передает Regnum.

«Празднование Дня РФ – особый праздник для Крыма и его жителей. Проведение в этот день акций и флешмобов уже стало хорошей традицией для крымского отделения Общероссийского народного фронта, в ходе которых государственные флаги развеваются на центральных зданиях крымских городов, на домах у горожан, в сердцах у каждого жителя республики», – отметил куратор акции Андрей Вьюшин.

Тем временем в Севастополе российские флаги установили на морских судах. Акция прошла в балаклавской бухте Марина, где порядка 3 тыс. яхт закрепили у себя на борту триколор.

Также в Черноморском районе Крыма возле мыса Тарханкут дайверы решили погрузиться под воду и там развернуть свой триколор.

«Мы остановили свой выбор на легендарном для дайверов месте – Тарханкуте. Сейчас наши специалисты готовятся к погружению. Надеюсь, погодные условия позволят провести акцию. Флаг – стандартный, но процедура не простая, учитывая погодные условия», – сообщил руководитель отдела развития добровольчества и межрегионального сотрудничества молодежи министерства образования, науки и молодежной политики Крыма Мустафа Османов.

Кроме того, представители арт-кластера «Таврида» в рамках всероссийской акции #МыРоссия, которая посвящена великим деятелям культуры и искусства страны, решили показать жителям Феодосии спектакль о жизни мариниста Ивана Айвазовского.

Хореографическая группа под аккомпанемент симфонического оркестра расскажет горожанам биографию художника в разные периоды его пребывания в Крыму и погрузит зрителей в произведения искусства мастера.

По словам организаторов, посмотреть представление можно будет, находясь у окна собственного дома или рядом с импровизированной сценой.

День РФ отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День РФ на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям РФ – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, РФ добьется новых успехов в созидании и развитии.