В Сети появились данные о планшете Samsung Galaxy Tab S7

12.06.2020, 13:44, Новости дня

Рассекречены технические характеристики нового планшета под названием Samsung Galaxy Tab S7.

Устройство поступит на рынок в нескольких версиях под кодовыми обозначениями SM-T870 и SM-T875. В свою очередь, оба устройства поддерживают модули Wi-Fi и 4G. Также есть предположения, что аппарат получит усиленный аккумулятор на 7760 мАч. Помимо этого, рассматривается версия выхода увеличенной модификации Samsung Galaxy Tab S7+ с 12,4-дюймовым дисплеем высокого разрешения.

Новый планшет получит усиленный аккумулятор на 10090 мАч, а также быструю зарядку с мощностью 25 Вт. Смартфон обладает фирменной оболочкой на базе Android 10. Более точные характеристики озвучат несколько позже.