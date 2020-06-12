 

Компания Motorola выпустила два бюджетных смартфона Moto G Fast и Moto e

12.06.2020, 13:44, Новости дня

Старт продаж новых смартфонов Motorola Moto G Fast и Moto E состоится уже сегодня.

Приобрести данные устройства в интернет-магазинах можно по цене от 150 долларов в базовой комплектации. В свою очередь, аппараты уже полностью рассекречены, а потому можно оценить их технические параметры и производительность. Смартфоны получили увеличенные дисплеи Max Vision на 6,4 дюйма с высоким разрешением.

За производительность отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon. В разных версиях аппараты получили от 32 гигабайт встроенной памяти.  Известно, что на тыльной стороне установлена тройная камера с модулями на 16+2+8 мегапикселей. Высокая автономность достигается усиленным аккумулятором на 4000 мАч.



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