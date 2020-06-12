Президент Путин поздравил россиян и вручил медали Героя Труда

12.06.2020, 13:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех россиян и соотечественников за рубежом с Днем России. Глава государства принял участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе, а затем вручил золотые медали "Герой Труда Российской Федерации".

По словам президента, для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах и созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству, отметил Путин.

"Светлое, пронзительное чувство Родины всегда, во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы", — сказал он.

Церемония на Поклонной горе стала первым таким событием с участием президента с начала эпидемии коронавируса COVID-19. Трансляцию мероприятия вели телеканала "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Золотые звезды Героя Труда получили из рук президента худрук Малого театра Юрий Соломин, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

Звание "Герой Труда Российской Федерации" установлено указом президента номер 294 от 29 марта 2013 года. Обычно церемония вручения медалей Героя Труда приурочена к 1 мая и проходит в Кремле.